У Армении есть два очень четких ожидания от ОДКБ: во-первых, чтобы ОДКБ дала четкую политическую оценку агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении и, во-вторых, чтобы была принята «дорожная карта» по восстановлению территориальной целостности Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса депутата фракции «Гражданский договор» Лилит Минасян.

Премьер-министр Пашинян напомнил, что после агрессии Азербайджана в сентябре Армения обратилась в ОДКБ, на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение, по итогам которого в Армению прибыла группа для наблюдения и оценки ситуации на место.

«Сейчас мы инициируем внеочередное заседание Совета коллективной безопасности для обсуждения этого доклада. Надеюсь, что заседание состоится как можно скорее», — сказал премьер-министр.

Коснувшись ожиданий Армении, Пашинян отметил: «Есть очень четкие ожидания: во-первых, чтобы ОДКБ дала четкую политическую оценку случившемуся, во-вторых, чтобы была принята «дорожная карта» по восстановлению территориальной целостности Армении. Это два ожидания, которые, думаю, являются не только ожиданием правительства Армении, но и ожиданием армянской общественности, народа».

Премьер-министр считает, что принятие этих двух решений даст также ответы на многие вопросы, поднятые общественностью и правительством.