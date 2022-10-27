Соединенные Штаты считают, что для преодоления проблем важен прямой диалог между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель. «Госсекретарь США подчеркнул, что США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном, и мы призвали двух лидеров встретиться в любом формате, который будет для них наиболее полезен.

Наша точка зрения такова: прямой диалог является ключом к преодолению проблем и достижению прочного мира. «Нет другой страны, которая больше бы содействовала суверенитету и независимости трех стран Южного Кавказа, чем Соединенные Штаты», — сказал Патель. Он подчеркнул, что США таким же образом выразили свою поддержку при восстановлении независимости Армении, Азербайджана и Грузии в 1991 году, что было событием, «гарантировавшим каждой из этих стран право продвигать свои внешнеполитические интересы и суверенитет».