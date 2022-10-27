По инициативе всех политических сил Национального собрания Республики Арцах 30 октября в 15:00 состоятся внеочередное заседание НС и митинг, в знак поддержки достойного и безопасного будущему Республики Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании Республики Арцах.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире перед собравшимися на митинг, созванным в то же самое время на площади Возрождения Степанакерта.«После заседания выступления продолжатся на митинге, который созывается на площади Возрождения.

Призываем всех принять участие в митинге, чтобы вместе выразить нашу решимость управлять своей судьбой на Родной земле. Итак, 30 октября, 15:00, место встречи — площадь Возрождения, мы все вместе поднимем наши голоса в духе движения 88… », — говорится в обращении Парламента Арцаха.