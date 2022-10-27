Намерение подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года — не озвученный крайний срок, обе стороны желают того же. Об этом на брифинге в Национальном собрании заявил спикер НС Ален Симонян, отвечая на вопрос, будет ли до конца года подписано соглашение с Азербайджаном.

«Это своего рода не озвученный крайний срок, у обеих сторон, можно сказать, есть связанные с этим пожелания. Я также хочу, чтобы мы как можно скорее подписали мирный договор. Еще раз повторю, территория Республики Армения в 29 800 кв/км никогда не может быть для нас предметом обсуждения. И мирное соглашение, на мой взгляд, должно быть подписано как можно скорее», — заявил Симонян.

Он подчеркнул, что, при этом, азербайджанские войска должны быть немедленно выведены с международно признанной территории Республики Армения.

«Мы говорим об этом на всех наших международных встречах», — отметил Симонян, добавив, что в другом случае он не представляет продвижения вперед.