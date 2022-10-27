Об этом на брифинге заявил спикер НС Ален Симонян, отвечая на вопрос, выйдет ли Армения из ОДКБ, если в итоге организация не выразит четкой позиции относительно вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении.

«Республика Армения ждет ответа ОДКБ, и, по крайней мере, на данном этапе ответ должен быть политическим. В дальнейшем, если выяснится, что ОДКБ приняла решение выйти из региона, мы можем оказаться перед фактом. Но правительство Армении пока не обсуждает такой вопрос. Ждем действий, ждем ответа», — сказал Симонян.