Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян встретился с личным представителем действующего председателя Организации по безопасности Совета Европы Анджеем Каспршиком.

Как сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи собеседники коснулись вопросов региональной безопасности и мира. В этом контексте Эдмон Марукян представил Анджею Каспршику последствия последней агрессии, развязанной Азербайджаном 13 сентября против суверенной территории Республики Армения.

Марукян подчеркнул важность адресной реакции международного сообщества по осуждению посягательств Азербайджана на суверенитет и территориальную целостность Армении, а также отметил важную роль ОБСЕ в предотвращении будущих агрессий и в вопросе урегулирования конфликтов.