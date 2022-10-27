Собрание Национальной галереи Армении пополнилось еще одним ценным экспонатом. Вануи Арчян, проживающая в США, подарила галерее серебряный мужской пояс, изготовленный в Тифлисе.

В сообщении галереи говорится, что пояс с цилиндрической пряжкой четырехугольного сечения был изготовлен армянским мастером в конце 19-го начале 20-го века.

Коллекции Национальной галереи Армении, в которых более чем 40 000 ценных произведений искусства, пополнялись в основном благодаря преданным дарителям. Добрая традиция дарения вновь восстановилась.