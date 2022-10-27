Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении содействовало участию издательств Армении общим павильоном на Франкфуртской международной книжной ярмарке, прошедшей с 19-23 октября 2022 года. Армянский павильон был посвящен 125-летию со дня рождения Егише Чаренца.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве ОНКС.

Франкфуртская книжная ярмарка является крупнейшей в своем роде международной книжной площадкой, в которой Армения участвует уже более двадцати лет.

В этом году на ярмарке было более 7 000 участников из 100 стран мира. Это была прекрасная возможность еще раз представить и популяризировать армянскую литературу, книги изданные на других языках в Армении и за рубежом и письменное наследие Армении. Наличие национального павильона на этой площадке важно и с точки зрения встреч, договоренностей и планов на будущее армянских литературных агентов и издателей.

В павильоне Армении были представлены книги, изданные в рамках грантовой программы «Армянская литература в переводах». Посредством этой программы министерство поддерживает зарубежные издательства, которые хотят издавать в своей стране армянскую классическую и современную литературу на иностранном языке. Она направлена на популяризацию армянской литературы на международных площадках.

В рамках этой программы в последние 4 года за рубежом уже издано 67 книг на 20 языках. Договоренности, достигнутые в этом году, также дадут возможность расширить географию переводческой программы.

Цель участия Армении во Франкфуртской международной книжной ярмарке — сотрудничество в области книгопродажи, популяризация армянской литературы за рубежом, развитие всех аспектов литературной сферы. В составе армянской делегации были литературные агентства издательства «Ари», «Арачин», издательства «Антарес», «Букинист», «Ньюмег», «Вернатун» «Зангак» и издательства ЕГУ Первопрестольного Святого Эчмиадзина.