Члены правительства минутой молчания почтили память жертв теракта 27 октября.

«Сегодня исполняется 23-я годовщина теракта 27 октября 1999 года. Этот теракт был посягательством на Республику Армения, на ее суверенитет и независимость, на избранное народом правительство. В этот день, во время встречи депутатов Национального собрания с правительством группа террористов вторглась в здание Парламента, и из автоматов расстреляла председателя Национального собрания Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна, вице-спикеров Национального собрания Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутатов Национального собрания Арменака Арменакяна, Генриха Абраамяна и Микаела Котаняна. Прошу минутой молчания почтить память жертв теракта 27 октября», — как передает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян этим обращением открыл очередное заседание правительства.

27 октября 1999 года Наири Унанян вместе со своим братом, дядей и рядом других лиц совершил нападение на Национальное собрание Армении. Оно произошло во время заседания НС в присутствии члены правительства. Погибли 8 государственных деятелей: премьер-министр Армении Вазген Саркисян, председатель НС Карен Демирчян, вице-спикеры Юрий Бахшян и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты Арменак Арменакян, Генрих Абраамян и Микаел Котанян.2 февраля 2020 года прокуратура сообщила о создании следственной группы при СНБ для работы по выделенной части дела 27 октября. Таким образом, прокуратура частично удовлетворила ходатайство общественно-политического деятеля, члена общественного совета Анаит Бахшян в Генеральную прокуратуру по делу 27 октября, которым она просила создать следственную группу по выделенной части дела.