Россия по дипломатическим каналам обратилась к Еревану за подтверждением и разъяснениями по поводу запрета на въезд в Армению Константина Затулина и Маргариты Симоньян.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС,

Россия по дипломатическим каналам обратилась к Еревану за подтверждением и разъяснениями по поводу запрета на въезд в Армению Константина Затулина и Маргариты Симоньян.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы по дипломатическим каналам немедленно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснениями. Мы видели эти сообщения, мы официально попросили уточнить, правда ли это и с чем это связано, если это подтвердится», — сказала Захарова.25 октября стало известно, что депутату Госдумы России Константину Затулину и главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян запрещен въезд в Армению.

«Мы по дипломатическим каналам немедленно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснениями. Мы видели эти сообщения, мы официально попросили уточнить, правда ли это и с чем это связано, если это подтвердится», — сказала Захарова. 25 октября стало известно, что депутату Госдумы России Константину Затулину и главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян запрещен въезд в Армению.