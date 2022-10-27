За 9 месяцев текущего года сборы по подоходному налогу составляют 378,9 млрд драмов, что на 42,5 млрд драмов или 12,6% выше прошлогоднего показателя.

Как передает «Арменпресс», об этом на очередном заседании правительства сообщил председатель Комитета по государственным доходам Рустам Бадасян. «С каждым годом увеличивается объем возврата подоходного налога. В основном нагрузка ложится на ипотечную программу. По данным за 9 месяцев показатель возврата подоходного налога составляет 30,4 млрд драмов, что на 67,7% больше, чем годом ранее», — отметил Бадасян.