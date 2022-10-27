Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 27 октября принял участие в заседании Совета МПА СНГ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, участники заседания поздравили Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

На заседании было зафиксировано, что Межпарламентская ассамблея СНГ прилагает важные усилия для углубления парламентских отношений между странами.

Состоялся обмен мнениями о возможных путях активизации основной площадки взаимодействия парламентариев СНГ. В этом контексте было подчеркнуто, что Армения принимает председательство в Молодежной межпарламентской ассамблее СНГ.

Работа МПА продолжится завтра, 28 октября.