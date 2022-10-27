Член Палаты лордов Великобритании баронесса Кэролайн Кокс в ходе парламентских дебатов подняла вопросы невыполнения обязательств перед Арменией и привлечения Азербайджана со стороны правительства Соединенного Королевства к ответственности за военные преступления, а лорд Хусейн подтвердил приверженность британского правительства поддержке посреднических усилий под руководством ЕС.

Как сообщает Арменпресс, баронесса Кэролайн Кокс отметила: «В этом году я дважды посетила Армению и стала свидетелем боли, причиняемой Азербайджаном армянам в атмосфере безнаказанности, в том числе невыполнения обязательств по освобождению всех пленных по заявлению о прекращении огня от 2020 года. Хотя Армения освободила всех азербайджанских пленных, Азербайджан недавно подтвердил наличие по меньшей мере 33 армянских пленных, в том числе трех гражданских лиц, и несколько сотен армян все еще числятся пропавшими без вести, а также Азербайджан отказывается разрешить Армении вывезти тела погибших с оккупированных территорий.

Недавно было опубликовано видео, на котором показаны жестокое обращение, пытки и убийства армянских пленных. Какие значительные инициативы были предприняты или предпринимаются правительством Великобритании для привлечения Азербайджана к ответственности?»

Лорд Хусейн подчеркнул, что недавние пограничные столкновения между Арменией и Азербайджаном подчеркивают необходимость ускорения мирного процесса между двумя странами под руководством ЕС, а затем поднял следующие вопросы: «Согласны ли вы с тем, что всеобъемлющее мирное соглашение необходимо для достижения стабильного решения всех вопросов и полного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном? Кроме того, не могли бы вы подтвердить поддержку правительством Великобритании посреднических усилий между двумя странами под эгидой ЕС?»