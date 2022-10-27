Под председательством главы парламента Республики Арцах Артура Товмасяна 27-го октября состоялось очередное заседание 6-й сессии Национального собрания 7-го созыва.

Как сообщает Арменпресс, в результате голосования проект «Поправка к Конституции Республики Арцах» был принят в первом чтении 30 голосами «за».

По предложению основного докладчика срок представления письменных предложений по проекту «Поправка к Конституции Республики Арцах», принятому НС в 1-ом чтении, установлен до 1-го ноября 17:00.