Мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужен, но Россия не будет ничего навязывать и диктовать.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Вопрос урегулирования, о мирном договоре: наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса — мы за это. Вопрос, какой вариант избрать — это дело Армении, армянского народа и армянского руководства», — сказал Путин.

При этом Путин отметил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. «Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора, так называемый «вашингтонский», насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом, то если Армения так считает — ну пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа», — добавил президент РФ.

«Если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре — такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны — для Азербайджана», — подчеркнул Путин.

«В любом случае, какой бы не был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только за, но мы не собираемся ничего навязывать, мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать», — подчеркнул президент РФ.