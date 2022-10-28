Касаясь основных принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Российской Федерацией, премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Армения согласна работать над ними.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Российской Федерацией, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, что Россия поддержит свои предложения», — как сообщает «Арменпресс» написал Пашинян на своей странице в Twitter.