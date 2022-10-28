Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко заявила, что Россия продолжит посреднические усилия для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом Матвиенко заявила на встрече со спикером Парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

«Россия выступала в качестве посредника, выступает и будет оказывать содействие, для того чтобы два государства вышли на подписание мирного договора», — цитирует слова Матвиенко «Интерфакс».

Председатель Совета Федерации напомнила, что в своем выступлении на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит любое решение, которое будет способствовать миру в регионе. Конечно, оно должно учитывать интересы обеих сторон.

«Армения и Азербайджан должны найти в конечном итоге решения по делимитации, демаркации границы, по другим проблемным вопросам», — сказала Матвиенко.Оно отметила, что для достижения этой цели будет использовано и парламентское сотрудничество.