В Ереване стартовал Всемирный армянский саммит. Как сообщает Арменпресс, на церемонии открытия саммита присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Арцаха Араик Арутюнян, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, а также представители структур и организаций диаспоры.

Саммит станет площадкой представителей диаспоры и локальных армянских специалистов для обсуждения вызовов и вопросов общечеловеческой важности. В повестку саммита входят такие темы, как национальная безопасность, защита интересов Армении, развитие стратегических территорий родины, репатриация, привлечение инвестиций, защита армянских интересов, самоорганизация диаспоры и др.

В саммите принимают участие около 600 участников из более чем 50 стран, а также Армении и Арцаха, которые представляют более 100 общественных структур, научных, профессиональных, деловых, студенческих, молодежных организаций и др.

В течение трех дней в рамках саммита пройдут 8 панельных дискуссий, 17 сессий одновременной работы, встречи в свободном формате. Спикерами выступят известные армяне диаспоры, эксперты, общественные деятели, ученые, а также представители армянских сообществ. Тема саммита: «Строим наше совместное будущее».

Предложения, решения и результаты, достигнутые на саммите, станут основой для разработки новых подходов к нашей всеармянской повестке дня. Таким образом, Армения и диаспора наметят направления и пути дальнейшей совместной работы.

Всемирный армянский саммит организовал аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры Армении. Он проходит с 28 по 31 октября в Ереване.