Азербайджан пытается скрыть свои преступления лживой пропагандой о взрывах в Барде.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

“Азербайджан, совершивший агрессию, обезглавивший и расстрелявший мирных жителей, убивший и подвергший этническим чисткам тысячи людей, теперь пытается прикрыть свои собственные преступления фейковой пропагандой о бомбардировке Барды. Ежедневная лживая пропаганда не может скрыть военные преступления Азербайджана”, — написал Марукян.