29 октября в 14:39 часов по местному времени (10:39 — по Гринвичу) сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмозащиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения было зарегистрировано землетрясение силой 2,5 балла, географические координаты — 40,06 гр. северной широты и 44,14 гр. восточной долготы, пограничная зона Армения-Турция, 14 км к юго-востоку от города Армавир. Глубина очага -10 км.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС Армении, отмечая, что сила подземного толчка в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Варданашен, Маргара и Налбандян Армавирской области — силой 2-3 балла.