Для Армении не являются неприемлемыми также предложения стран Запада, сформулированные относительно переговоров с Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на 6-м съезде партии «Гражданский договор», говоря о приемлемости российских предложений.

«Должен сказать, что предложения, сформулированные западными странами, для нас также не являются неприемлемыми. Один из вариантов таков: давайте не будем слишком зацикливаться на карабахском вопросе, давайте на самом деле рассматривать эту ситуацию как некий статус-кво, зафиксировать и решить вопрос армяно-азербайджанских отношений – и это для нас не неприемлемо, это допустимо. Другой подход: давайте решим вопрос НК. Теперь может возникнуть вопрос: какая из этих сторон считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, а кто не считает его частью Азербайджана? К сожалению, международное сообщество, все без исключения государства считают Карабах частью Азербайджана, и это видно во всех документах», — сказал Пашинян.

Он призвал не создавать впечатление, что ситуация иная. Армянская сторона готова к миру и хочет мира. Пашинян, однако, подчеркнул, что в таких конфликтах никогда не устанавливался мир, если не было гаранта мирных договоренностей.

«Это могут быть супердержавы. Кто помогает нам в достижении мира и кто гарантирует выполнение договоренностей», — сказал премьер-министр, подчеркнув важность решения вопроса.

Если до и после 2018 года самой большой миссией партии «Гражданский договор» было установление демократии в Армении, то сегодня величайшей миссией является открытие эры мирного развития для Армении.