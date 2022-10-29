Премьер-министр Никол Пашинян принял исполнительного директора Фонда ФИФА, чемпиона мира 1998 года и чемпиона Европы 2000 года в составе сборной Франции Юрия Джоркаеффа.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, бывший футболист армянского происхождения прибыл в Ереван для участия в первом Всемирном армянском саммите.

Премьер-министр отметил важность визит Юрия Джоркаеффа и его участия в саммите, посвященном обсуждению вопросов общеармянской повестки дня.

В ходе встречи были затронуты обсуждаемые на саммите темы, сложившаяся вокруг Армении ситуация, а также вопросы развития футбола в нашей стране и сотрудничества с этой целью с Фондом ФИФА.