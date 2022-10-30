30 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял участие в торжественном мероприятии, организованном по случаю 30-летия формирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах, а также профессионального Дня спасателя.

Как сообщили Арменпресс в администрации президента Республики Арцах, глава государства возложил цветы к хачкару-памятнику, установленному на территории комплекса, посвященного памяти жертв Арцахской войны.

В своем выступлении президент Арутюнян отметил, что личный состав Спасательной службы на протяжении многих лет самоотверженно выполнял поставленные перед ним задачи, что достойно похвалы. По словам Араика Арутюняна, власти и впредь будут прилагать все усилия для расширения и модернизации возможностей обслуживания, а также для решения социально-экономических потребностей сотрудников.

Отмечается, что по случаю торжественного дня президент Республики наградил званиями и медалями ряд сотрудников ГСЧС МВД Арцаха.