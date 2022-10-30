В рамках уголовного производства, возбужденного в Девятом гарнизонном следственном отделе Военного следственного Главного управления Следственного комитета Армении, проводятся необходимые следственные и административные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия по факту убийства сослуживцем военнослужащего и причинение вреда свему здоровью рядовым солдатом запаса.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете Армении, 29 октября 2022 года на боевом посту N-й воинской части МО Армении., по предварительным данным, у рядового запаса произошла ссора со своим сослуживцем – тоже рядовым запаса Мисаком Петросяном, в ходе которого он открыл огонь из винтовки и нанес последнему смертельное огнестрельное ранение в голову, после чего также выстрелил себе в ногу, нанеся огнестрельное ранение.

Отмечается, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 155 и ч. 1 ст. 528 УК Армении.

Согласно источнику, ведется расследование

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК Армении и решением суда, вступившим в силу.