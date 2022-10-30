На площади Возрождения в столице Арцаха Степанакерте 30 октября проходит многотысячный митинг.

Как передает Арменпресс, он начался параллельно с внеочередным заседанием Национального собрания Арцаха.

На заседании НС Арцаха было принято заявление, в котором отмечено, что Арцах никогда не был и не будет в составе независимого Азербайджана. Именно этот принцип должен лежать в основе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Также подчеркнуто, что любая попытка насильственного присоединения Арцаха к Азербайджану будет расценена как грубое нарушение международного права и официальное согласие на совершение нового геноцида армянского народа, следовательно, документы подобного содержания неприемлемы для Республики Арцах.