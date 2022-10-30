Национальное Собрание Республики Арцах на состоявшемся 30 октября внеочередном заседании приняло заявление, в котором говорится, что Арцах никогда не был и никогда не будет частью независимого Азербайджана. Именно эта идея должна быть положена в основу урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Кроме того, было подчеркнуто, что любая попытка насильственного присоединения Арцаха к Азербайджану является официальной лицензией на н овый геноцид армянского народа, следовательно, документы такого содержания неприемлемы для Республики Арцах.

В заявлении говорится: «События последних месяцев, заявления и позиции, озвученные различными силовыми центрами и международными организациями относительно перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и будущего Арцаха, вызвали серьезную озабоченность как в Арцахе, так и у армян всего мира.

Национальное Собрание Республики Арцах, выражая единую волю народа Арцаха, в этот судьбоносный период считает необходимым констатировать и довести до мирового сообщества следующее:Арцах никогда не был и не будет в составе независимого Азербайджана. Именно этот принцип долженлежать в основеурегулирования азербайджано-карабахского конфликта; Любаяпопытка насильственного присоединения Арцаха к Азербайджану будет расценена как грубое нарушение международного права и официальное согласие на совершение нового геноцида армянского народа, следовательно, документы подобного содержания неприемлемы для Республики Арцах.

Подтверждая, что одним из ключевых основ наших успехов, достижений и государственного строительства является триединство Армения-Арцах-Диаспора, Национальное Собрание Республики Арцах

заявляет:Ни одна власть Республики Армения не вправе отказываться от миссии по обеспечениюбезопасности народа Арцаха или признавать приемлемым какой-либо документ, в котором ставится под сомнение существование суверенной Республики Арцах. Требуем от властей Республики Армения выступать на международных площадках с позиции отстаивания общих интересов двух армянских республик, опираясь на существующие основополагающие документы, в частности, на Декларацию о независимости Республики Армения и историческое решение Верховного Совета от 8 июля 1992 года; Призываем армянствовсего мира и далее поддерживать Арцах, защищать права и интересы народа Арцаха в различных странах и международных организациях, а также всемерно способствовать международному признанию Республики Арцах; Республика Арцах выступает за прочный мир и, следовательно, поддерживает шаги, направленные на подписание мирного договора, однако учитывая неурегулированность азербайджано-карабахского конфликта, власти Республики Армения должны с оговорками подходить к вопросу о признании территориальной целостности Азербайджанской Республики; Для нас неприемлемы любые документы и предложения, ставящие под сомнение суверенитет Республики Арцах, наше право на самоопределение и факт его реализации, поскольку это не отражает историко-правовые реалии. Мировое сообщество обязано уважать требование армян Арцаха, соответствующее основополагающим нормам и принципам международного права; Принимая во внимание историческую роль России в обеспечении мира и стабильности в нашем регионе и, в частности, непосредственное и действенное участие Президента РФ В. Путина в прекращении 44-дневной войны, развязанной в 2020 году страной-агрессором Азербайджаном, обращаемся к Российской Федерации с просьбой и далее продолжать выполнять взятое на себя обязательство по обеспечению безопасности народа Арцаха. Учитывая реальную экзистенциальную опасность, угрожающую народу Арцаха, предлагаем с целью укрепления безопасности, внедрить дополнительные политические и военные механизмы; Наша борьба непрерывна, позиция неизменна, она выражает единую волю народа Арцаха и в полной мере отражает принципы, изложенные в заявлении Национального Собрания Республики Арцах от 14 апреля 2022 года.