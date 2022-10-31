Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян 29 октября встретился с генеральным директором Научно-аналитического центра «Генезис Армения» Абраамом Гаспаряном и представителями ООО «Экопроф».

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате госминистра Арцаха.

Артак Бегларян сотрудничество правительства Арцаха и с центром «Генезис Армения», посчитал ценным и сообщил о новой инициативе экономического и образовательного значения.

«Мы планируем создать в Арцахе учебный цех металлообработки, оснащенный самыми современными токарными и слесарными станками. Инвестиционная программа стоимостью в 200 млн драмов — результат сотрудничества государства и частного сектора направлена на удовлетворение потребностей общества и экономики, а также на стимулирование интереса к техническим и ремесленным профессиям у учащихся. Это в Арцахе востребованная инвестиция, она яркий пример благотворительности и делового инвестирования с учетом послевоенных вызовов и приоритетов», — сказал в своем выступлении госминистр Арцаха.После обсуждения деталей проекта Артак Бегларян и Абраам Гаспарян подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве между правительством Республики Арцах, Фондом «Научно-аналитический центр «Генезис Армения»» и Обществом с ограниченной ответственностью «Экопроф».