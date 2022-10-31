Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в результате обрушения моста в городе Морби штата Гуджарат Индии.

30 октября здесь произошло обрушение моста, в результате которого количество жертв достигло 132 человек, 2 человека остаются без вести пропавшими.

Как сообщает «Арменпресс», министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в своем микроблоге в Twitter сделал следующую запись:

«Мы потрясены известием о трагедии, случившейся в Морби, в штате Гуджарат. Выражаем наши искренние соболезнования и солидарность братскому народу и правительству Индии. Наши мысли и молитвы с семьями погибших, пострадавшим желаем скорейшего выздоровления». Мост, построенный 140 лет назад, уже два года не функционировал. 26 октября он вновь был открыт после реконструкции. По сообщениям индийской прессы, реконструкцию моста проводила частная организация, и он был открыт без сертификата годности. Согласно данным индийских властей, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе и дети.