Проект государственного бюджета на 2023 год, как и проект 2022 года, основан на принципе обеспечения макроэкономической стабильности.

Как сообщает «Арменпресс», на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении законопроекта о государственном бюджете на 2023 г. об этом заявил министр финансов Тигран Хачатрян.

«Что означает макроэкономическая стабильность с точки зрения фискальной политики и, в частности, принципов применения закона о государственном бюджете? Прежде всего, это то, что мы должны значительно увеличить налоговые поступления, как это предусмотрено планом деятельности правительства, потому что они являются той гарантией, которая должна обеспечить надежное финансирование государственных программ в среднесрочной перспективе», — отметил Хачатрян.

Он напомнил, что план деятельности правительства на 2021-2026 годы предусматривает амбициозное увеличение соотношения налоговых поступлений к валовому внутреннему продукту.«В 2026 году, последнем году программного периода деятельности правительства, мы должны довести ставку налогов до 25 % от валового внутреннего продукта», — заключил Тигран Хачатрян.