В течение прошлой недели, с 24 по 30 октября в Армении было проведено 2 301 тестирование, подтверждено 142 случая заболевания Covid-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за указанный период зарегистрировано 3 летальных исхода.

За последние 7 дней количество выздоровевших составило 278 человек. В настоящее время лечение получают 373 пациента.

Всего за период пандемии в Армении было проведено 3 миллиона 228 468 тестирований, подтверждено 445 242 случая заболевания Covid-19.Общее количество выздоровевших составляет 434 288 человек, зарегистрировано 8 709 летальных исходов.