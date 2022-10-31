В 2023 году расходы оборонного сектора, запланированные госбюджетом, составят 506 млрд драмов, что на 35 % больше показателя расходов 2022 года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении законопроекта о государственном бюджете на 2023 г. сообщил министр финансов Тигран Хачатрян, добавив, что расходы оборонного сектора составят 5 % от ВВП.

Министр отметил, что увеличение расходов на социальную сферу также будет существенным.«В 2023 году они составят 648 млрд драмов. Рост составляет 10 % по сравнению с прошлым годом. Это 7 % от ВВП», — заметил Хачатрян.