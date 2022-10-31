Бурное развитие научной и технологической сфер станет залогом прогресса Армении.

Об этом в беседе с «Арменпресс», состоявшейся в рамках Всемирного армянского саммита заявил исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий Айк Чобанян.

Он отметил, что саммит имеет большое значение для Армении и для армянского народа. По его убеждению, Армения не должна отделяться от Диаспоры и Арцаха. Саммит имеет стратегическое значение для настоящего и будущего Армении и армянского народа, особенно в условиях такой напряженной геополитической ситуации.

«Выигрывают те страны, чья наука и техника базируются на мировых знаниях и сочетаются с системами научно-технических институтов разных стран. Поэтому в Армении не должно быть разницы между наукоемкими сферами», — сказал он.

По словам Чобаняна, Армения не реализует потенциал диаспоры. По расчетам, правительство Армении использует не более 5 % потенциала диаспоры.

«Мы не используем большую часть потенциала диаспоры. Слово «использование» звучит довольно грубо, но если речь идет о преследовании и продвижении национальных интересов, можно воспользоваться и этим словом. Потенциал каждого из нас должен быть использован во имя Армении и будущего страны. Важно объединение всех армянских сил», — сказал Айк Чобанян. Глава Союза предприятий передовых технологий подчеркнул, что в научно-технической сфере, как диаспоры, так и Армении существует множество организаций, объединение которых является необходимостью. Без объединения их деятельность будет неэффективной.