Госбюджетом Армении 2023 года намечено предоставить Арцаху финансирование в размере 144 млрд драмов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при обсуждении законопроекта о государственном бюджете на 2023 г. сообщил министр финансов Тигран Хачатрян.

Он напомнил, что и на 2022 год было запланировано 144 млрд драмов.

«То есть, в следующем году будет предоставлена такая же сумма, без изменений», — сказал Хачатрян. Он добавил, что в случае возникновения каких-либо проблем правительство Армении обсудит это дополнительно и предоставит соответствующие решения, на что выделено еще 20 млрд драмов. Решение было принято на предыдущем заседании правительства Армении.