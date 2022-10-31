Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили в Сочи вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение «РИА Новости», президент РФ подчеркнул, что главной задачей сейчас является обеспечение мира и стабильности в регионе, а также разблокирование транспортных инфраструктур.

Президент России отметил, что необходимо прекратить многолетнее противостояние. «Мы видим подходы наших партнеров к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится десятилетиями, поэтому он когда-то должен закончиться. Вы согласны с этим? Я знаю, что у Вас есть на это политическая воля, и мы всегда подтверждаем это», — сказал Путин на встрече с Николом Пашиняном.Глава Российской Федерации также подчеркнул важность внесения определенности в ключевые вопросы в ходе предстоящей трехсторонней встречи, что поможет двигаться вперед.