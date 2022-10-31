Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что подходы к установлению отношений между Арменией и Азербайджаном, предлагаемые российским проектом, приемлемы для Еревана.

«На прошлой неделе, на площадке клуба «Валдай» Вы рассмотрели вопрос возможного мирного договора между Арменией и Азербайджаном, выделив некоторые важные параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, подтвердив, что Вы поддержите выбор тех принципов, за которые выступает армянская сторона. Я говорил об этом в ходе последнего закрытого заседания Организации Договора о коллективной безопасности с Вашим участием. И хочу еще раз подчеркнуть, что подходы к нагорно-карабахскому вопросу, которые предлагает российский проект о принципах и параметрах создания межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном для нас приемлемы», — как сообщает «Арменпресс», сказал Никол Пашинян.

Он выразил надежду, что глава Российской Федерации поддержит, чтобы в тексте возможного трехстороннего заявления по итогам встречи с лидерами Армении, России и Азербайджана была ссылка на этот документ. «Армения сделала это предложение, но до сих пор у нас нет подтверждения того, что российская сторона поддержит это предложение. Это никоим образом не противоречит договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября. Более того, во время переговоров в Праге я акцентировал внимание на Ваших публичных заявлениях по нагорно-карабахскому вопросу», — сказал Пашинян.