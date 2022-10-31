Государство должно сформировать видение, которое раскроет потенциал диаспоры и позволит использовать его максимально эффективно.

Об этом в беседе с «Арменпресс», состоявшейся в рамках Всемирного армянского саммита заявил исполнительный директор Фонда «Мой шаг», президент Федерации шахмат Еревана Мхитар Айрапетян.

«Нет смысла думать, что однажды мы сможем выявить 100-процентный потенциал диаспоры. Но у нас есть четкая задача: максимально раскрыть этот потенциал. К сожалению, мы все еще находимся в процессе его раскрытия», — отметил Айрапетян.

Видя сегодняшние вызовы, многие армяне диаспоры обращаются к правительству, к экономическим, научным, технологическим структурам, предлагают свои решения. Но он считает, что такие решения не являются институциональными.

«Институциональный подход относится к государственным стратегиям. Государство должно иметь четкое видение того, как раскрыть потенциал диаспоры и как работать, чтобы использовать его максимально эффективно», — отметил Мхитар Айрапетян.Карине Тертерян