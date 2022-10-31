В Сочи состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи президент РФ отметил: “Уважаемый господин премьер-министр, мы, как и договаривались при встрече в Казахстане, встречаемся сегодня в Сочи. Сочи как место встречи тоже выбрано Вами и президентом Алиевым. Мы уже неоднократно здесь встречались в таком формате. Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь, осень есть осень. Главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить.

По сути, мы уже начали это обсуждение, когда встречались в Астане “на троих”, но, конечно, чтобы с таким серьёзным и застарелым вопросом, с такой проблемой разобраться, этого недостаточно. Поэтому и реализуем Вашу инициативу.

Совсем недавно по Вашей же инициативе была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств ОДКБ.

Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо всё-таки когда-то его завершать, согласен с этим. Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с Вами должны, конечно, сейчас – а потом в трёхстороннем формате – найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперёд.

Я позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договорённость в ходе прекращения вооружённого конфликта, и тогда мы все исходили из того, что самое главное – это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении, потому разблокировка транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов, все вопросы, связанные с развитием экономики, социальной сферы, – в конечном итоге это то, ради чего мы работаем, всё это планируется в интересах людей. Поэтому мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам, и очень надеюсь, что продвинемся.

Мы всегда исходим из того, что Армения – наш стратегический партнёр, союзник, как я уже говорил на встрече с лидерами ОДКБ, с древнейших времён, что называется, и по сей день. Поэтому для нас это всё-таки особая ситуация. Очень рассчитываю на то, что мы сегодня сможем сделать шаги вперёд в направлении урегулирования.

Рад Вас видеть”.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил: “Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович.

Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за приглашение и за организацию сегодняшней трёхсторонней встречи. Конечно, повестка наших двусторонних отношений обширна, но с Вашего позволения я тоже в своём вступительном слове хочу сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности.

На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба Вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчёркивая некоторые важные параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что Вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона.

В ходе последнего закрытого заседания СКБ ОДКБ с Вашим участием я говорил об этом, хочу ещё раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом “Базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения”.

Я надеюсь, что Вы поддержите предложения сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трёхстороннего заявления по итогам нашей трёхсторонней встречи. Армения предложила это, но до сих пор у нас нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это предложение.

Хочу подчеркнуть, что это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября сего года. Между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на Ваши в том числе публичные заявления по Нагорному Карабаху.

Уважаемый Владимир Владимирович, для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, куда они вторглись в марте сего года. Вопреки договорённостям на высшем уровне азербайджанские войска до сих пор не вышли из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшних обсуждений.

Что касается процесса делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, то началу работ по делимитации, мы не раз подчёркивали, должно предшествовать создание механизмов по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Позиция России заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации и её работа станут механизмом пограничной безопасности.

Честно говоря, тогда мы не разделяли эту позицию, но в конце концов решили опираться на трактовку нашего стратегического союзника, то есть России. Вопреки этому 13 сентября сего года Азербайджан инициировал новую широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории нашей страны. Для нас очень важна чёткая позиция Российской Федерации в этом вопросе с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.

Касательно разблокирования региональных коммуникаций: Вы знаете, что Армения очень заинтересована в этом вопросе, и мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе девятого пункта трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трёхстороннего заявления от 11 января 2021 года.

В этом контексте мы опираемся ещё и на третий пункт Вашего Указа от 9 ноября 2020 года “О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе” и на Ваше телеобращение от 9 ноября 2020 года, где отражаются те договорённости, которых мы достигли.

А суть вопроса в следующем: коммуникации, которые проходят по территории Республики Армения, должны находиться под полным контролем Республики Армения и эксплуатироваться согласно законодательству Армении. Пограничная служба ФСБ России должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договорённостей.

Уважаемый Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть важность вопроса освобождения и репатриации всех граждан Армении, удерживаемых в Азербайджане. Несмотря на то что мы этот вопрос с Вами обсуждали десятки раз, вопреки трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года вопрос не решён до сих пор.

Спасибо большое. Хочу ещё раз поблагодарить Вас за те усилия, которые Вы вкладываете для мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе”.