Азербайджан оккупировал 130 квадратных километров территории Армении, если вести подсчет от передовой линии противника вглубь территории Армении.

«Если вести расчет от передовой линии противника вглубь нашей территории, где противник достиг успеха, то это 130 квадратных километров, может, чуть больше. Если считать с нашей передовой линии фронта вглубь, то это число меньше», — как сообщает Арменпресс, сказал Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

Азербайджан оккупировал 130 квадратных километров территории Армении, если вести подсчет от передовой линии противника вглубь территории Армении.

«Если вести расчет от передовой линии противника вглубь нашей территории, где противник достиг успеха, то это 130 квадратных километров, может, чуть больше. Если считать с нашей передовой линии фронта вглубь, то это число меньше», — как сообщает Арменпресс, сказал Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

Начальник Генштаба отметил, что в зависимости от методики расчета размеры оккупированной территории могут меняться, но расчеты минобороны показывают именно такие размеры оккупированной территории.