Решением правительства создана соответствующая комиссия, которая проводит работу по сбору информации и поиску 25 военнослужащих, пропавших без вести в результате агрессии Азербайджана 13 сентября.

Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

Он сообщил, что по последней информации возвращено 10 тел, и в результате исследования ДНК число пропавших без вести может уменьшиться.

Начальник Генштаба также отметил, что Азербайджан до сих пор не разрешает проводить поисковые работы на передовой с целью обнаружения тел погибших армянских военнослужащих.

«Могу констатировать, что азербайджанская сторона не давала соответствующего разрешения нашим подразделениям на вход и проведение поисковых работ.

Да, в районе Кутакана есть случай, когда мы своим дроном видели, что тело нашего военнослужащего находится в непосредственной близости от позиции противника. Противник не дает разрешения зайти туда», — сказал Асрян.