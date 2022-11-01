Президент России Владимир Путин считает преждевременным говорить об основных составляющих мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В ходе пресс-конференции, состоявшейся после состоявшейся в Сочи трехсторонней встречи, президент Российской Федерации подчеркнул, что он должен основываться на компромиссах, к которым стороны должны прийти при посредничестве, и по желанию договаривающихся сторон этим посредником может быть и Россия.

Касаясь вопроса, предлагал ли премьер-министр Армении Никол Пашинян продлить срок деятельности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе даже на 20 лет, президент России подчеркнул, что об этом они говорили, но для этого нужна совместная договоренность. Путин подчеркнул, что это может зависеть и от других вопросов. Речь о возможном мирном соглашении между сторонами, демаркации и делимитации границ.

По словам президента России, если эти вопросы будут решены, то вопрос о миротворцах будет стоять по-другому. «Если эти вопросы будут решены, тогда вопрос о миротворцах, он по-другому будет стоять. Если не решены, или [решены] в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента. В любом случае обе стороны выразили слова благодарность России за ту работу, которую мы там проводим», — отметил Путин.