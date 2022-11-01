Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Сочи не удалось достичь согласия по некоторым вопросам, но говорить о них отказался.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение агентства «РИА Новости», в ходе состоявшейся после трехсторонней встречи пресс-конференции Путин подчеркнул, что вопросы, по которым не удалось достичь соглашения, очень тонкие и чувствительные. «Что касается того, какие вопросы мы не смогли согласовать. Можно ли об этом говорить? Можно. Но это не обязательно. Потому что, если эти вопросы еще не урегулированы, то, на мой взгляд, на них не следует концентрироваться. Это очень чувствительные вещи для обеих сторон. Я не думаю, что вправе раскрывать их без согласия коллег», — сказал Путин.

Говоря о демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, президент РФ отметил: «Демаркация, делимитация границ — важнейший вопрос. Мы сегодня действительно много об этом говорили, и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден. Если внимательно прочитать сегодняшнее заявление, то вы там найдете предварительные оценки, предварительные, если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты».Президент РФ добавил, что они готовы предоставить карты Генерального штаба армии Советского Союза, которые находятся в их распоряжении. «Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты еще Генерального штаба Советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем. И [мы] готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились о том, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены», — сказал Путин.