Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будет продолжена при посредничестве России.

«Мы продолжим наши посреднические усилия», — слова Пескова передало агентство «РИА Новости».31 октября в Сочи состоялась трехсторонняя встреча с участием лидеров Армении, России и Азербайджана, по итогам которой было принято заявление.

В ходе состоявшейся после встречи пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не все вопросы были согласованы, некоторые моменты были изъяты из текста заявления, заранее подготовленного экспертами. Однако российский президент отказался говорить, по каким именно вопросам не удалось достичь согласия. Он отметил, что это очень тонкие и чувствительные для сторон вопросы, которые следует обсудить в закрытом режиме.