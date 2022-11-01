Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси принял премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в историческом культурном комплексе Саадабад в Тегеране.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное иранским агентством «IRNA», после церемонии официальной встречи начались переговоры между премьер-министром Армении и президентом Ирана.

В Тегеране премьер-министр Армении и президент Ирана обсудят региональные вопросы и вопросы двусторонних отношений. Состоится церемонии подписания двустороннего соглашения, после руководители государств выступят с совместной пресс-конференцией. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом находится в Исламской Республике Иран.