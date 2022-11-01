Первый чрезвычайный и полномочный посол Республики Северная Македония в Республике Армения Крум Ефремов (резиденция в Киеве) вручил президенту Армении Ваагну Хачатуряну верительные грамоты.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил посла с назначением и выразил надежду, что он, как первый посол Северной Македонии в нашей стране, за время его пребывания на должности внесет весомый вклад в укрепление существующих дружеских отношений и реализацию потенциала двусторонних связей и сотрудничества.

Президент Хачатурян отметил, что хотя Армения и Северная Македония имеют недолгую историю дипломатических отношений, народы обеих стран хорошо знают друг друга, имеют много общего, схожую историю и прошли через тяжелые испытания.

«Наши официальные отношения позволят нам максимально использовать возможности обоих государств», — отметил президент.

Касаясь возможных направлений сотрудничества, президент Хачатурян особо выделил области высоких технологий, туризма и бизнеса, отметив, что совместная работа может создать возможности для открытия новых направлений пересекающихся интересов.

Посол Северной Македонии заверил, что в течение своей деятельности он сделает все возможное для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений. На встрече обоюдно была подчеркнута важность усилий, направленных на установление региональной стабильности и долгосрочного мира, и то, что решения проблем можно достичь лишь посредством переговоров и дипломатических решений.