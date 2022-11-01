В рамках рабочего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран 1 ноября министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян встретился с министром дорог и городского развития Ирана Ростамом Гасеми.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Гнела Саносяна в Facebook, на встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес.

«В частности, я отметил важность участия иранских компаний в текущих строительных процессах и в тендерных процессах в Армении.

Мы также обсудили строительство Каджаранского тоннеля.

Я коснулся и проводимых в Армении масштабных дорожно-строительных работах, которые в ближайшее время позволят увеличить объемы грузоперевозок из Ирана.

Мы отметили важность сотрудничества в сфере, работы, проводимые в направлении укрепления возможностей», — говорится в сообщении министра ТУИ. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 1 ноября с рабочим визитом прибыл в Тегеран. В данный момент проходят переговоры между премьер-министром Армении и президентом Ирана.