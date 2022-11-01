Депутаты Европарламента своими объективными заявлениями и действиями способствуют поддержанию стабильности в регионе.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, такое заявление сделал председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян на встрече 1 ноября с депутатами Европарламента Петером ван Даленом, Фабио Массимо Кастальдо и Ларсом Патриком Бергом.

Петер ван Дален отметил, что они приехали в Армению как друзья Армении и в рамках визита посетят и Сюникскую область.

Депутаты обсудили широкий круг вопросов, коснулись доклада по Армении, который в ближайшее время будет обсуждаться в Европарламенте, а также задач, связанных с дальнейшим расширением отношений Армения-Евросоюз. С армянской стороны на встрече присутствовали члены постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арсен Торосян и Сона Казарян.