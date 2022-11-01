1 ноября заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян принял прибывших в Армению депутатов Европарламента.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, Рубен Рубинян поблагодарил коллег Европарламента за содействие Армении.

Вице-спикер парламента представил подробности широкомасштабной азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Республики Армения.

Касаясь региональных вопросов, он представил депутатам ЕП позицию Армении в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Вице-спикер НС подчеркнул, что под угрозой находится армянское историческое, культурное и духовное наследие на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость установления стабильности и демократии во всем регионе.