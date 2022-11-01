Католикос Всех Армян Гарегин Второй 1 ноября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял члена Европарламента, соучредителя группы дружбы Европейского парламента с Республикой Арцах Петера Ван Далена и возглавляемую им делегацию в сопровождении главы Европейского офиса АРФД Гаспара Карапетяна..

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Католикос Всех Армян подчеркнул, что визит депутатов Европарламента в Армению проходит в непростой для армянского народа ситуации, когда перед страной стоят многочисленные послевоенные вызовы и вопросы безопасности. Его Святейшество подчеркнул, что такие визиты направлены на укрепление и укрепление сотрудничества между Европарламентом и Арменией, направленного на преодоление существующих вызовов.

Коснувшись военных действий, развязанных Азербайджаном против Армении 13-14 сентября, Гарегин Второй с сожалением отметил, что армянская сторона понесла большие человеческие и территориальные потери. Коснувшись осуждения и предотвращения воинственной политики Азербайджана, Католикос Всех Армян подчеркнул важность поддержки международного сообщества, выразив надежду, что дружественные страны, международные структуры, в том числе Совет Европы, выразят четкую позицию и предпримут шаги по сдерживанию дестабилизирующих регион максималистских амбиций Азербайджана, обеспечению прав народа Арцаха на свободную и безопасную жизнь, возвращению военнопленных, удерживаемых в Азербайджане по сей день.

Депутаты Европарламента выразили готовность оказать поддержку в огласке и преодолении указанных проблем.

В ходе беседы также были затронуты факты уничтожения и присвоения армянского духовно-культурного наследия Арцаха на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.