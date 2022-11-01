Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации приступил к трехсторонним межпарламентским контактам в целях укрепления доверия между народами Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

“Во вчерашнем совместном заявлении лидеры России, Азербайджана и Армении акцентировали, среди прочего, важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.

Имеем в виду задействовать механизмы двусторонних межпарламентских комиссий с Азербайджаном и Арменией для реализации этой «трехсторонней» задачи. Соответствующие консультации по линии Совета Федерации уже начались”, — отметил депутат.