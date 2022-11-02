Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян принял руководителя наблюдательной группы миссии ЕС Линн Неттелвик и членов группы.

Как сообщает «Арменпресс», губернатор представил подробности агрессии противника, зверства, совершаемые в ходе боевых действий 13-14 сентября 2022 года, ситуацию в пострадавших от обстрелов населенных пунктах и представил фотографии разрушенных домов и различных строений.

Губернатор сообщил, что в настоящее время при помощи правительства Армении уже ведутся восстановительные работы. На месте разрушенных домов будут построены новые.

Линн Неттелвик обсудила с губернатором риски, существующие в регионе, вопросы санитарного состояния водных ресурсов в пострадавших от обстрелов населенных пунктах и оказания психологической помощи вынужденным переселенцам и детям.

Хосров Хлгатян